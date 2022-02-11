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НОВОСТИ

СМИ: банки вынуждены отказывать фермерам в финансировании из-за решений Минсельхоза

20:07 11.02.2022

На днях стало известно, что Минсельхоз планирует пересмотреть условия льготного кредитования сельского хозяйства. К чему это приведет, пишет «Московский комсомолец».

«Во-первых, растут цены – на посевной материал, на оборудование, на удобрения, на ГСМ. Значит, растут и расходы сельхозпроизводителей, растет и потребность в заемных средствах, – говорит доцент Московского университета им. С. Ю. Витте Кирилл Парфенов. – Во-вторых, пытаясь обуздать инфляцию, ЦБ довольно значительно поднял ключевую ставку, что также прямо влияет на размер субсидии: она должна покрывать 80-100% ключевой ставки. Но объем запланированного бюджетного финансирования по краткосрочным кредитам сократился: в прошлом году на эти цели было выделено 22,5 млрд руб., на 2022-й запланировано 19,6 млрд руб.». Кроме того, лимиты финансирования по этой программе исчерпались, а время крайне неудачное – на носу весенне-полевые работы, уточняет завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Плеханова Дмитрий Завьялов.

Все это происходит на фоне роста стоимости фондирования для банка, и банки вынуждены принимать решения как бизнесмены, поэтому в финансировании приходится отказывать, да и Банк России сегодня 11 февраля поднял ключевую ставку до 9,5%, ограничив коммерческое кредитование для сельского хозяйства еще больше, поскольку обслуживать долг по ставке 13+% сможет совсем незначительное количество проектов.

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