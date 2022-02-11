Украина намерена увеличить до 2 млн число граждан, участвующих в территориальной обороне

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина намерена увеличить до 2 млн число граждан, которые задействованы в обеспечении территориальной обороны страны. Такая задача была озвучена в пятницу на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщил его секретарь Алексей Данилов.

«Сегодня было озвучено протокольное поручение президента Украины [Владимира Зеленского] максимально увеличить число наших военных, которые будут заниматься вопросами территориальной обороны. Сегодня на заседании главнокомандующий вооруженных сил поставил задачу, чтобы число членов территориальной обороны достигло 2 млн граждан, которые будут готовы защищать нашу страну в случае необходимости», — сказал он на брифинге в Харькове.