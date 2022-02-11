Цена нефти Brent превысила $95 за баррель впервые с октября 2014 г.

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE растет на 4%, до $95,06 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 21:39 мск.

По состоянию на 21:32 мск, стоимость Brent росла на 3,27%, торгуясь на уровне $94,39 за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала $95 за баррель в октябре 2014 года.