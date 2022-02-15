Биатлонист Латыпов принес извинения за упущенную победу в эстафете на Олимпиаде
13:00 15.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский биатлонист Эдуард Латыпов извинился перед командой и болельщиками за неудачное выступление на последнем этапе мужской эстафеты на Олимпийских играх в Пекине. Об этом он рассказал журналистам.
Сборная России в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Латыпова заняла третье место. Перед заключительной стрельбой Латыпова, бежавшего последний этап, россияне лидировали и опережали ближайшего преследователя почти на минуту. Однако Латыпов допустил пять промахов и ушел на два штрафных круга, в итоге придя на финиш третьим. Победу одержали норвежцы, вторыми стали французы.
«Болельщики разочарованы, я тоже разочарован, прошу прощения, что так получилось, — сказал Латыпов. — Мы боролись за золото, все этого хотели, ребята выдали максимум, но на моем этапе стрельба стоя — это что-то с чем-то».
«Удалось справиться и занять третье место, что для нас важно. Это достойный результат, я рад, что в борьбе мы сумели завоевать награду. Конкуренция высокая, биатлон — непредсказуемый вид спорта, за один рубеж все может перевернуться с ног на голову. Я уверен, что это сделает меня сильнее. Двигаемся и работаем дальше. Я верю, что все будет хорошо», — добавил он.
Биатлонист свои промахи объяснил тем, что не справился с порывом ветра на рубеже. «Пытался переждать, но нужно было работать дальше, потому что порыв был сильный и он не прекращался. Плюс самочувствие было не очень хорошим, не было необходимой концентрации. Когда перестало получаться, сказалась психология, — отметил спортсмен. — О том, что стреляю на золото, я не думал, мне это не мешало».
«Сейчас надо пережить эту ситуацию и двигаться дальше», — подчеркнул Латыпов.
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