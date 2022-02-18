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Осужденный условно брат Навального покинул Россию

17:12 18.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Брат блогера Алексея Навального Олег в сентябре 2021 года после осуждения на условный срок скрылся на Кипре. Это следует из материалов дела о замене ему условного срока на реальный, оглашенных в пятницу в Люблинском суде Москвы.

«Навальным был приобретен билет с вылетом 4 сентября 2021 года по маршруту Москва — Республика Кипр, сведений о его возвращении на территорию РФ нет», — огласил материалы судья Владимир Кузнецов.

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