Осужденный условно брат Навального покинул Россию

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Брат блогера Алексея Навального Олег в сентябре 2021 года после осуждения на условный срок скрылся на Кипре. Это следует из материалов дела о замене ему условного срока на реальный, оглашенных в пятницу в Люблинском суде Москвы.

«Навальным был приобретен билет с вылетом 4 сентября 2021 года по маршруту Москва — Республика Кипр, сведений о его возвращении на территорию РФ нет», — огласил материалы судья Владимир Кузнецов.