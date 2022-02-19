Глава ДНР призвал земляков прибыть в военные комиссариаты, подписав указ о всеобщей мобилизации

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации.



«Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мной подписан указ о всеобщей мобилизации», — сказал Пушилин в субботу в видеообращении.



«Обращаюсь ко всем мужчинам республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей. Совместными усилиями мы добьемся желанной и необходимой нам всем победы. Мы защитим Донбасс и всех русских людей», — заявил глава ДНР.



