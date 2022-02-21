Гуманитарную помощь для беженцев с Донбасса будут собирать в Москве по 12 адресам
19:48 21.02.2022
Московский ресурсный центр «Мосволонтер» открыл сбор гуманитарной помощи, которую передадут беженцам из непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Собирать помощь будут в 11 коворкинг-центрах организации, а также в её штабе на Ленинградском проспекте, дом 5, строение 1. Москвичи смогут сдать продукты питания, посуду, средства личной гигиены и предметы первой необходимости. Также можно помочь детям, оставив для них игрушки, книги и канцелярские товары, бутилированную воду, сухое детское питание. Все продукты и товары должны быть новыми, в целой упаковке и с этикетками, а продукты питания — с длительным сроком хранения и с действительным сроком годности.
Штаб действует каждый день с 10:00 до 19:00, также желающие могут стать добровольцами акции #МыВместе и помогать в сборе гуманитарной помощи.
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