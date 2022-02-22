Генсек СЕ призвала Россию пересмотреть решение о признании ЛНР и ДНР

01:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала Россию отменить решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Признание так называемых народных республик Российской Федерацией является нарушением международного права и представляет собой одностороннее нарушение Минских соглашений, которые остаются основой для урегулирования конфликта в Донбассе», — отметила Пейчинович-Бурич в заявлении, опубликованном на сайте Совета Европы.

«Мы призываем Российскую Федерацию пересмотреть это решение и воздержаться от дальнейшего осложнения ситуации», — заявила она.