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Генсек СЕ призвала Россию пересмотреть решение о признании ЛНР и ДНР

01:30 22.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала Россию отменить решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Признание так называемых народных республик Российской Федерацией является нарушением международного права и представляет собой одностороннее нарушение Минских соглашений, которые остаются основой для урегулирования конфликта в Донбассе», — отметила Пейчинович-Бурич в заявлении, опубликованном на сайте Совета Европы.

«Мы призываем Российскую Федерацию пересмотреть это решение и воздержаться от дальнейшего осложнения ситуации», — заявила она.

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