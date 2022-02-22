Президент Украины: Мы ничего никому не отдадим...

03:48 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никому не отдаст свои территории, но остается верной дипломатическому и мирному пути урегулирования.

«Мы верны мирному и дипломатическому пути и будем идти только по нему. Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. Мы ничего никому не отдадим. Мы в этом уверены», — сказал он в видеообращении к украинцам в ночь на вторник, комментируя решение России о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).