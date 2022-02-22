0
0
142
НОВОСТИ

Президент Украины: Мы ничего никому не отдадим...

03:48 22.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никому не отдаст свои территории, но остается верной дипломатическому и мирному пути урегулирования.

«Мы верны мирному и дипломатическому пути и будем идти только по нему. Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. Мы ничего никому не отдадим. Мы в этом уверены», — сказал он в видеообращении к украинцам в ночь на вторник, комментируя решение России о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

03:27 22.02.2022
Зеленский сделал ряд заявлений в связи с признанием РФ независимости ДНР и ЛНР
0
253
03:00 22.02.2022
Япония планирует ввести ограничения на экспорт в РФ передовых технологий - СМИ
0
245
02:47 22.02.2022
Назначено время заседания СБ ООН по Украине
0
250
02:30 22.02.2022
Охрана границ ДНР и ЛНР будет осуществляться совместно с Россией - Договор
0
301
02:10 22.02.2022
Договор с ЛНР и ДНР предполагает создание военных баз на территории сторон
0
414
02:00 22.02.2022
Зеленский: Сейчас как можно скорее готовим обращение...
0
333
01:30 22.02.2022
Генсек СЕ призвала Россию пересмотреть решение о признании ЛНР и ДНР
0
314
00:50 22.02.2022
Генсек ООН считает признание независимости ЛНР и ДНР нарушением суверенитета Украины
0
355
00:45 22.02.2022
Макрон выступил за точечные санкции и призвал созвать заседание Совбеза ООН
0
345
00:35 22.02.2022
Путин поручил Минобороны РФ осуществлять функции по поддержанию мира в ЛНР и ДНР
0
688

Возврат к списку