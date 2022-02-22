Путин сказал, что нужно Украине для возвращения ядерного статуса

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возвращение Украиной ядерного статуса затрудняется только отсутствием системы обогащения урана, но эта проблема решается достаточно просто, заявил журналистам во вторник президент РФ Владимир Путин.

«Киеву не хватает только одного, не хватает только системы обогащения урана, но это вопрос техники, для Украины это не нерешаемая проблема, она решается достаточно просто», — сказал российский лидер.