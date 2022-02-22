Путин: Я не сказал, что войска вот сейчас прямо туда пойдут...

19:57 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что не объявлял о скорой отправке российских войск в Донецкую и Луганскую народные республики.

«Я не сказал, что войска вот сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь», — сказал он в беседе с журналистами во вторник, отвечая на вопрос, как далеко могут зайти российские военные в Донбассе.