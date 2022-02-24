Эвакуация населения из ДНР приостанавливается — Пушилин

15:12

Эвакуация населения из Донецкой Народной Республики приостановлена, обстановка остается спокойной. Об этом в четверг в эфире телеканала «Россия-1» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Что касается ситуации в самой республике, она остается спокойной. Что касается непосредственно эвакуации населения — она приостанавливается», — сказал он.