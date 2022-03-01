Переговоры с Россией не дали результата, который нужен Киеву - Зеленский
09:00 01.03.2022 Источник: Известия
По итогам переговоров Киева и Москвы не был достигнут результат, который нужен Украине. Об этом во вторник, 1 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам.
«Пока у нас нет такого результата, который мы хотели получить. Россия заявила свои позиции, от нас прозвучали встречные пункты, чтобы завершить войну. Кое-какие сигналы мы получили», — сказал украинский лидер.
По его словам, все решения по поводу дальнейших переговоров с РФ будут приниматься после возвращения делегации на Украину и анализа всего услышанного.
Накануне состоялись переговоры России и Украины в Гомельской области Белоруссии. Позже советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о требованиях украинской стороны — российские войска должны покинуть Крым и Донбасс. Известия
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