Переговоры с Россией не дали результата, который нужен Киеву - Зеленский

09:00 Источник: Известия

По итогам переговоров Киева и Москвы не был достигнут результат, который нужен Украине. Об этом во вторник, 1 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам.

«Пока у нас нет такого результата, который мы хотели получить. Россия заявила свои позиции, от нас прозвучали встречные пункты, чтобы завершить войну. Кое-какие сигналы мы получили», — сказал украинский лидер.

По его словам, все решения по поводу дальнейших переговоров с РФ будут приниматься после возвращения делегации на Украину и анализа всего услышанного.

Накануне состоялись переговоры России и Украины в Гомельской области Белоруссии. Позже советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о требованиях украинской стороны — российские войска должны покинуть Крым и Донбасс. Известия