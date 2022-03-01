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МО РФ предлагает предоставить статус ветерана участникам военной операции на Украине

10:05 01.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны РФ предлагает предоставить статус ветерана боевых действий военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках, предполагаемые расходы на эти цели в 2022 году составят свыше 5 млрд рублей. Проект федерального закона опубликован в базе нормативных документов.

«Раздел III приложения к Федеральному закону „О ветеранах“ дополнить <…> позицией следующего содержания: „Выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики ‎и Луганской Народной Республики: с 24 февраля 2022 года“, — говорится в тесте документа.

Согласно пояснительной записке, проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий военнослужащим, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики ‎и Луганской Народной Республики. «Предполагаемые расходы федерального бюджета на эти цели в 2022 году составят 5,01 млрд рублей», — говорится в записке.

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