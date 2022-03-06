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НОВОСТИ

Visa и Mastercard прекращают работу в России

09:00 06.03.2022 Источник: Интерфакс

Международные платежные системы Visa и Mastercard одновременно объявили о прекращении работы на российском рынке.

"Карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться сетью Mastercard", - сообщила, в свою очередь, Mastercard.

"С этого момента Visa будет работать со своими клиентами и партнерами в России, чтобы прекратить все операции в ближайшие дни", - говорится в сообщении Visa.

Когда эта работа завершится, все транзакции по картам Visa, выпущенным в России, за ее пределами осуществляться не будут. Также в России не будут работать карты Visa, выпущенные иностранными финансовыми институтами.

"Учитывая беспрецедентный характер конфликта и неопределенность экономической ситуации, мы приняли решение приостановить наши услуги в России", - сказано в сообщении.

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