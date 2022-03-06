Выпущенные карты Visa и Mastercard будут работать только внутри России - Центробанк

09:08 Источник: Интерфакс

Аналогичный комментарий вслед за Сбербанком распространил и ЦБ РФ. "Все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны. Держатели этих карт в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту", - отметил ЦБ. При этом трансграничные операции по этим картам будут недоступны, это касается как оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, так и использования карт за рубежом, констатирует ЦБ, рекомендуя в случае выезда за границу брать с собой наличную валюту и карту "Мир" для тех стран, где она принимается.