Выпущенные карты Visa и Mastercard будут работать только внутри России - Центробанк
09:08 06.03.2022 Источник: Интерфакс
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