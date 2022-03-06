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НОВОСТИ

Сбер: Уход Visa и MasterCard из России не повлияет на работу карт Сбербанка внутри страны

09:15 06.03.2022

Международные платежные системы Visa и MasterCard приняли решение ограничить свою работу в России в ближайшие дни. Данное решение не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и MasterCard внутри страны, заявили в Сбере.

«Все карты клиентов Сбера будут работать, по ним можно будет совершать операции на территории России – снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в оффлайн магазинах, так и в российских интернет-магазинах, – подчеркнули в кредитной организации. – Это возможно потому, что на территории России все платежи проходят через отечественную систему НСПК и независимы от иностранных платежных решений».

Платежи зарубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт, выпущенных Visa и MasterCard, будут ограничены, добавили в Сбере. «Мы рекомендуем россиянам, находящимся за рубежом, заранее снять достаточное количество наличных и предоплатить крупные траты (отели, билеты), – добавили в Сбере. – В ряде зарубежных стран принимаются карты платежной системы «Мир» (Турция, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Кипр)».

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