Сбер: Уход Visa и MasterCard из России не повлияет на работу карт Сбербанка внутри страны
09:15 06.03.2022
Международные платежные системы Visa и MasterCard приняли решение ограничить свою работу в России в ближайшие дни. Данное решение не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и MasterCard внутри страны, заявили в Сбере.
«Все карты клиентов Сбера будут работать, по ним можно будет совершать операции на территории России – снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в оффлайн магазинах, так и в российских интернет-магазинах, – подчеркнули в кредитной организации. – Это возможно потому, что на территории России все платежи проходят через отечественную систему НСПК и независимы от иностранных платежных решений».
Платежи зарубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт, выпущенных Visa и MasterCard, будут ограничены, добавили в Сбере. «Мы рекомендуем россиянам, находящимся за рубежом, заранее снять достаточное количество наличных и предоплатить крупные траты (отели, билеты), – добавили в Сбере. – В ряде зарубежных стран принимаются карты платежной системы «Мир» (Турция, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Кипр)».
НОВОСТИ
- 09:08 06.03.2022
- Выпущенные карты Visa и Mastercard будут работать только внутри России - Центробанк
- 09:00 06.03.2022
- Visa и Mastercard прекращают работу в России
- 20:30 05.03.2022
- Украина предложила РФ провести третий раунд переговоров 7 марта - СМИ
- 20:20 05.03.2022
- С 10 марта в ростовской области отменяют систему QR-кодов - губернатор
- 20:10 05.03.2022
- Страны Прибалтики получили от РФ предупреждение об ответственности за «антироссийский психоз» - МИД
- 20:00 05.03.2022
- Украинские националисты не дали жителям Мариуполя и Волновахи уйти по гуманитарным коридорам
- 16:40 05.03.2022
- С 2014 года в ДНР и ЛНР убиты до 14 тыс. жителей - Путин
- 16:30 05.03.2022
- Утверждения, что РФ не собиралась выполнять «Минск-2» "бред" - Путин
- 16:20 05.03.2022
- Министр экономики Франции посоветовал компаниям страны «не спешить с уходом из России»
- 15:30 05.03.2022
- Запад давит на Сербию, но она понимает цели специальной операции РФ на Украине - посол
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать