Число жертв COVID-19 в мире приближается к 6 млн человек
09:26 06.03.2022 Источник: Интерфакс
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 994 тыс. 937 человек. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия и Франция.
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