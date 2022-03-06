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НОВОСТИ

Число жертв COVID-19 в мире приближается к 6 млн человек

09:26 06.03.2022 Источник: Интерфакс

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 445 млн 125 тыс. 810, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 994 тыс. 937 человек. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия и Франция.

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