Высокоточным оружием большой дальности поражен один из аэродромов ВСУ - Минобороны РФ

10:23 Источник: Интерфакс

Высокоточные удары были нанесены по объектам ВСУ в субботу и воскресенье, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Вечером 5 марта нанесен массированный удар, в результате которого поражен 61 объект военной инфраструктуры ВСУ, в том числе: 22 единицы вооружения и военной техники в подземном укрытии, пункт управления бригады, 9 складов боеприпасов и материально-технических средств и 3 радиолокационных поста", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.

"Утром 6 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности. Выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины в Староконстантинове", - сообщил генерал-майор.