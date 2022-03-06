Высокоточным оружием большой дальности поражен один из аэродромов ВСУ - Минобороны РФ
10:23 06.03.2022 Источник: Интерфакс
"Вечером 5 марта нанесен массированный удар, в результате которого поражен 61 объект военной инфраструктуры ВСУ, в том числе: 22 единицы вооружения и военной техники в подземном укрытии, пункт управления бригады, 9 складов боеприпасов и материально-технических средств и 3 радиолокационных поста", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.
"Утром 6 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности. Выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины в Староконстантинове", - сообщил генерал-майор.
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