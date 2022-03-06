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Минобороны РФ: С начала операции поражены более 2,2 тыс. военных объектов Украины

10:30 06.03.2022 Источник: Интерфакс

Минобороны РФ заявило, что с начала операции поражены более 2,2 тыс. военных объектов Украины, уничтожено 93 самолета, 778 танков и другая бронетехника.

"Всего за время операции поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины", - сказал в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Среди них: 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 71 радиолокационная станция", - сказал он.

"Уничтожены 69 самолетов на земле и 24 самолета в воздухе, 778 танков и других боевых бронированных машин, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, 553 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 62 беспилотных летательных аппарата", - сообщил Конашенков.

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