Джонсон: Правда в том, что у Украины не было серьезной перспективы членства в НАТО...
12:15 06.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Правда в том, что у Украины не было серьезной перспективы членства в НАТО в ближайшем будущем. Мы (НАТО — прим. ТАСС) были готовы ответить на заявленные Россией опасения по поводу безопасности путем переговоров», — приводит издание слова Джонсона.
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