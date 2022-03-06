Джонсон: Правда в том, что у Украины не было серьезной перспективы членства в НАТО...

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не имела серьезной перспективы членства в НАТО в ближайшем будущем. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье, опубликованной в воскресенье газетой «Нью-Йорк таймс».

«Правда в том, что у Украины не было серьезной перспективы членства в НАТО в ближайшем будущем. Мы (НАТО — прим. ТАСС) были готовы ответить на заявленные Россией опасения по поводу безопасности путем переговоров», — приводит издание слова Джонсона.