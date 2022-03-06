Европа не собирается финансировать поставку боевых самолеты Украине
12:45 06.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Впервые мы занимаемся поставками летального вооружения. Однако эти европейские средства не предназначены для финансирования поставки военных самолетов Украине», — сказал Мишель.
Вместе с тем он допустил, что некоторые страны — члены ЕС «рассматривают возможность поставки средств или запчастей, которые связаны с применением военно-воздушных сил».
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