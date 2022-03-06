Visa будет поддерживать российских участников сервиса до 10 марта

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Платежная система Visa сообщила, что прием запросов авторизации российских участников будет прекращен с 00:01 мск 10 марта. Об этом сообщается на сайте в воскресенье.

«Прием запросов авторизации российских участников в рамках платежной системы „Виза“ будет прекращен с 00:01 (по московскому времени) 10 марта 2022 г.; осуществление платежного клиринга будет прекращено 10 марта 2022 г. (СPD 10 марта 2022 — последний клиринговый период)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при этом Visa оставляет за собой право приостановить прием запросов авторизации и осуществление платежного клиринга ранее вышеуказанных сроков в соответствии с правилами платежной системы.