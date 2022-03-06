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Готовится операция по эвакуации Зеленского - СМИ

15:00 06.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бойцы Cпециальной авиадесантной службы (SAS) Великобритании и элитного специального подразделения ВМС США «морские котики» (Navy SEALs) готовятся к операции по эвакуации президента Украины Владимира Зеленского. С таким утверждением выступила в воскресенье газета «Сан».

По сведениям источников издания, 150 бойцов спецназа из США и еще 70 из Великобритании, которых планируется задействовать в операции, находятся сейчас на военной базе в Литве. Как утверждает «Сан», они проходят подготовку совместно с украинскими военными.

Как сообщили собеседники газеты, спецназовцы приступят к эвакуации Зеленского, если он сам попросит об этом. Конечный пункт, куда собираются эвакуировать украинского лидера, неизвестен. Эвакуация, как сообщается, может пройти в ночное время.

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