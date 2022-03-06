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НОВОСТИ

Все электронные кошельки на картах МИР продолжат работать без ограничений

16:17 06.03.2022

Любую оплату на терминалах Сбера можно проводить с картами, выпущенными банками РФ, просто вставив карту или приложив ее бесконтактно.

Ограничения коснутся сервисов токенизации карт Visa и Mastercard, которые работают в кошельках ApplePay, GooglePay, SamsungPay, Garmin Pay и SberPay (Android NFC).

При этом в настоящее время сервисы работают, ограничения вступят в действие 10 марта 2022 г.

Cервисы Сбера ПлатиQR, SberPay (онлайн) и сервисы СБП ограничения никак не затронут.

Ранее международные платежные системы приняли решение ограничить свою работу в России в ближайшие дни. Обращаем внимание, что данное решение не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и MasterCard внутри страны.

Все карты клиентов Сбера будут работать. По ним можно будет совершать операции на территории России – снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в офлайн-магазинах, так и в российских интернет-магазинах. Это возможно потому, что на территории России все платежи проходят через отечественную систему НСПК и независимы от иностранных платежных решений.

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