В Чечне сняли все введенные из-за пандемии ограничения
13:32 11.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Чечни Рамзан Кадыров снял все ограничения по COVID-19 в республике. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе главы и правительства региона.
«Ситуация с распространением COVID-19 благополучная, количество поступающих пациентов исчисляется в единицах, а в некоторые дни поступивших нет и вовсе. Заболеваемость стремится к нулю, и всего лишь несколько пациентов находятся в отделениях реанимации. Поэтому мной принято решение о снятии всех ограничений, введенных в целях борьбы с COVID-19», — приводит слова Кадырова его пресс-служба.
Глава региона поблагодарил оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Чечне, региональный Минздрав, а также «все службы, которые так или иначе были задействованы в борьбе с COVID-19 за их неустанный труд».
В свою очередь, руководитель оперативного штаба Эльхан Сулейманов отметил, что данное решение принято в связи со стремительным снижением в регионе количества пациентов с диагнозом COVID-19. «Это касается, в частности, и ношения масок, поведения в общественных местах и ряда других мер, которые были призваны бороться с пандемией», — отметил Сулейманов.
Более 720 тысяч жителей Чеченской Республики сделали прививку от коронавируса. Для формирования коллективного иммунитета в регионе необходимо вакцинировать 757 594 человека. В регионе зарегистрировано 42 533 случая заражения коронавирусом, в том числе 16 за последние сутки. С начала пандемии в регионе 35 577 человек выздоровели и были сняты с медицинского наблюдения с повторными отрицательными результатами исследований, 1 075 человек умерли.
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