Патриарх Кирилл объяснил Всемирному совету церквей политику России

14:32 Источник: Интерфакс

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил Запад за намерение изменить менталитет жителей Украины, сделать их врагами России, с народом которой они связаны "общей исторической судьбой". Предстоятель РПЦ написал об этом исполняющему обязанности генсека Всемирного совета церквей протоиерею Иоанну Сауке.

"Когда наступили 1990-е годы, России было обещано, что ее безопасность и достоинство будут уважаться. Однако со временем силы, открыто рассматривающие Россию как врага, вплотную подошли к ее границам. Страны блока НАТО наращивают год за годом, месяц за месяцем свою военную мощь, не обращая внимания на опасения России, что это оружие однажды повернется против нее. Причем политические силы, ставящие своей целью сдерживание России, не собирались воевать с ней своими руками. Они планировали использовать другие средства: попытались сделать врагами братские народы - русских и украинцев", - говорится в письме патриарха.

По его словам, страны НАТО "не жалели ни сил, ни средств, накачивая Украину оружием и военными инструкторами". Однако самое страшное, по его мнению, это "не оружие, а попытка "перевоспитания", ментальной переделки украинцев и живущих там русских во врагов России".

Той же задаче, считает патриарх Кирилл, соответствовал и учиненный в 2018 году Константинопольским патриархом Варфоломеем церковный раскол, который нанес удар по Украинской православной церкви.