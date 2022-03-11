Россия не считает нужным оправдываться за начало спецоперации на Украине - Путин
16:12 11.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не считает нужным оправдываться за начало специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Президент Белоруссии отметил, что украинская сторона планировала нанести удар не только по Донбассу, но и по российским и белорусским войскам на территории Белоруссии, поэтому, если бы не начало операции, то Москва и Минск «испили бы всю эту чашу с огромными потерями». Поэтому, уверен Лукашенко, «не надо оправдываться ни перед кем».
«Никто не оправдывается», — согласился Путин.
Лукашенко в ответ заметил, что имел в виду некоторых белорусов и россиян, которые говорят, что «не то сделали». «Они бы испили эту чашу больше, чем в середине прошлого века, когда эти фашисты на нас двигались», — подчеркнул белорусский лидер.
НОВОСТИ
- 19:30 11.03.2022
- Власти США считают, что водку и алмазы из РФ Америке больше покупать не следует
- 19:15 11.03.2022
- По данным Росстата число людей, живущих за чертой бедности, снизилось
- 18:57 11.03.2022
- Глава ЕК считает, что Украину принимают в ЕС с "невероятной скоростью"
- 17:40 11.03.2022
- Минобороны Индии признало пуск ракеты по Пакистану из-за «технического сбоя»
- 17:12 11.03.2022
- Украина рассчитывает получить у Запада часть замороженных активов России
- 17:00 11.03.2022
- Зеленский заявил, что последние решения ЕС — это не те, которых ожидают в Киеве
- 16:32 11.03.2022
- ГП РФ требует признать Meta экстремистской организацией
- 16:00 11.03.2022
- Упавший в Загребе беспилотник был запущен с Украины — президент Хорватии
- 15:32 11.03.2022
- Великобритания ввела санкции в отношении 386 депутатов Госдумы
- 15:12 11.03.2022
- Есть определенные позитивные сдвиги в российско-украинских переговорах, заявил Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать