Россия не считает нужным оправдываться за начало спецоперации на Украине - Путин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не считает нужным оправдываться за начало специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что украинская сторона планировала нанести удар не только по Донбассу, но и по российским и белорусским войскам на территории Белоруссии, поэтому, если бы не начало операции, то Москва и Минск «испили бы всю эту чашу с огромными потерями». Поэтому, уверен Лукашенко, «не надо оправдываться ни перед кем».

«Никто не оправдывается», — согласился Путин.

Лукашенко в ответ заметил, что имел в виду некоторых белорусов и россиян, которые говорят, что «не то сделали». «Они бы испили эту чашу больше, чем в середине прошлого века, когда эти фашисты на нас двигались», — подчеркнул белорусский лидер.