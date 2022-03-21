Водителям на Украине запретили использовать видеорегистраторы

10:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Украинским водителям запретили использовать видеорегистраторы. Об этом заявил советник главы МВД страны Антон Геращенко.

Он привёл данные ВСУ, согласно которым, запрет действует в отношении автомобилистов и мотоциклистов.

Нельзя снимать на видео и делать фото дорог общего пользования, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры и блокпостов, а также фиксировать расположение или перемещения подразделений сил обороны. Говорит Москва