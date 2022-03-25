Обнаруженный черный ящик разбившегося в Китае Boeing был сильно поврежден — ТВ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обнаруженный спасателями один из черных ящиков разбившегося Boeing 737 («Боинг 737») получил сильные повреждения. Об этом сообщило в среду Центральное телевидение Китая.

«Один из черных ящиков рейса MU5735 авиакомпании China Eastern Airlines был обнаружен 23 марта, он серьезно поврежден. Пока не удалось установить, является ли он бортовым самописцем полетных данных (FDR) или речевым самописцем в кабине экипажа CVR», — отмечает телеканал.