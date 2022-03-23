Польша высылает 45 российских дипломатов

14:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол РФ в Польше Сергей Андреев получил в МИД республики ноту о высылке 45 российских дипломатов.

«Я получил ноту МИД о высылке 45 наших сотрудников — посольства, торгового представительства — за деятельность, которая не соответствует Венской конвенции», — сообщил он журналистам в среду после визита в министерство иностранных дел.

[обновлено 14:18]

Сам Сергей Андреев не фигурирует в списке высылаемых из республики дипломатов.

«Я не объявлен персоной нон грата. Остаюсь», — заявил он журналистам.