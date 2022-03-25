Эксперты стройрынка позитивно оценивают новые условия льготной ипотеки: «Это, несомненно, скажется на спросе»

15:40

Фото пресс-службы губернатора Московской области



Предпринимаемые властями РФ и Московской области меры поддержки строительного рынка придадут положительную динамику российскому рынку недвижимости, считают представители отрасли.

Ранее президент Владимир Путин принял решение увеличить сумму займа по фиксированной ставке ипотеки для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти до 12 млн руб. При этом сама ипотечная ставка выросла с 7% до 12% годовых. Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв обсудил с руководителями ведущих строительных компаний региона новые меры поддержки в условиях санкций.

«Это, несомненно, позитивно отразится на спросе, особенно увеличение бюджета до 12 млн, так как размер кредита в 3 млн был абсолютно не актуален в Московском регионе. Реальный эффект будет виден к концу апреля – началу мая», – отметила коммерческий директор ГК «Тройка РЭД» Наталия Нестерова.

При этом ранее сообщалось, что сохраняются все льготные ипотечные программы. Семейная – 6%, сельская – 3%, а до конца марта кредиты до 3 млн руб. можно будет взять по старой ставке – 7% годовых.

«За последние несколько лет ставка ипотеки на новостройки была всегда ниже 10%. Можно сказать, что 10% – это был некий психологический порог. Таким образом, ожидать большого эффекта роста спроса преждевременно. При этом также необходимо отметить, что в текущих реалиях 12% – это большая поддержка со стороны государства. Ипотечный портфель будет продолжать расти в любом случае умеренными темпами. Текущие условия программы будут действовать в тестовом режиме до июля. Возможно, в июле будут изменения, в частности, по возможному расширению лимита в 12 млн руб. для Московского региона», – сказал руководитель управления ипотечных продуктов ГК «Инград» Вячеслав Приймак.