Эксперты стройрынка позитивно оценивают новые условия льготной ипотеки: «Это, несомненно, скажется на спросе»
15:40 25.03.2022
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Фото пресс-службы губернатора Московской области
Ранее президент Владимир Путин принял решение увеличить сумму займа по фиксированной ставке ипотеки для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти до 12 млн руб. При этом сама ипотечная ставка выросла с 7% до 12% годовых. Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв обсудил с руководителями ведущих строительных компаний региона новые меры поддержки в условиях санкций.
«Это, несомненно, позитивно отразится на спросе, особенно увеличение бюджета до 12 млн, так как размер кредита в 3 млн был абсолютно не актуален в Московском регионе. Реальный эффект будет виден к концу апреля – началу мая», – отметила коммерческий директор ГК «Тройка РЭД» Наталия Нестерова.
При этом ранее сообщалось, что сохраняются все льготные ипотечные программы. Семейная – 6%, сельская – 3%, а до конца марта кредиты до 3 млн руб. можно будет взять по старой ставке – 7% годовых.
«За последние несколько лет ставка ипотеки на новостройки была всегда ниже 10%. Можно сказать, что 10% – это был некий психологический порог. Таким образом, ожидать большого эффекта роста спроса преждевременно. При этом также необходимо отметить, что в текущих реалиях 12% – это большая поддержка со стороны государства. Ипотечный портфель будет продолжать расти в любом случае умеренными темпами. Текущие условия программы будут действовать в тестовом режиме до июля. Возможно, в июле будут изменения, в частности, по возможному расширению лимита в 12 млн руб. для Московского региона», – сказал руководитель управления ипотечных продуктов ГК «Инград» Вячеслав Приймак.
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