Андрей Воробьев обсудил со строительными компаниями меры поддержки в условиях санкций

17:55

Фото пресс-службы губернатора Московской области



Губернатор Московской областиобсудил с руководителями ведущих строительных компаний Подмосковья меры поддержки в условиях санкций. Это уже вторая встреча губернатора с застройщиками, работающими на территории региона.

«Спасибо решению президента – вчера и банки, и сама отрасль получили заметную поддержку. Очень надеемся, что увеличение до 12 млн руб. суммы займа по фиксированной ставке ипотеки, а также сохранение семейной ипотеки позволят обеспечить спрос на жилье в Московской области. Важный вопрос также – строительные материалы, их цена, очевидно, что она влияет на себестоимость. Спасибо ФАС, что оперативно реагируют, – сказал губернатор. – Мы работаем в партнерском режиме со всеми строителями, девелоперами. Наша задача – оказать вам поддержку. Очень надеюсь, что совместными усилиями Подмосковье успешно и дальше будет лидировать в предоставлении комфортного жилья».

На федеральном уровне сейчас работает антикризисный штаб, где обсуждаются системные меры по поддержке застройщиков.

Сохраняются все льготные ипотечные программы (семейная – 6%, сельская – 3%, до конца марта кредиты до 3 млн руб. можно будет взять по старой ставке – 7%). С 1 апреля льготная ставка составит 12%, максимальный размер кредита увеличится в Подмосковье до 12 млн руб.

«Новые условия по льготному ипотечному кредитованию однозначно поддержат рынок и вернут покупателей, которые отложили покупку в связи с резким ростом ставки ЦБ. По нашим оценкам, спрос вернется на уровень сопоставимый с серединой 2021 года, когда уже прошел всплеск спроса на фоне пандемии. Большим плюсом для Московского региона стало увеличение максимального лимита до 12 млн руб. Ставка в 12% в текущих условиях является рабочей, – сказал президент ГК «ФСК» Владимир Воронин. – Более того, мы очень ждали этих условий и уже начали разработку на основе льготной ипотеки дополнительных субсидированных программ с банками, которые позволят этот инструмент сделать еще более доступным для покупателей жилья».

Как отметил генеральный директор девелоперской компании «Сити-XXI век» Антон Борисенко, в текущих экономических реалиях ставка льготной ипотеки на новостройки 12% – это большая поддержка со стороны государства: «Новые условия льготной ипотеки выгоднее других базовых банковских продуктов, а расширение кредитного лимита до 12 млн. приведет к увеличению лотов, которые подпадают под программу».

Правительство Московской области выдвинуло на федеральный уровень ряд инициатив для поддержки строительного бизнеса. Некоторые их них уже приняты: на год продлено действие разрешительных документов (градостроительный план земельного участка, разрешение на строительство и т.д.); срок согласования генплана и правил землепользования и застройки сократили до месяца, объединили слушания по ним.

Также рассматривается возможность позволить компаниям использовать эскроу-счета после получения заключения о соответствии. Застройщик сможет использовать деньги раньше, чтобы направить их на покупку стройматериалов, достройку социальных объектов по обязательствам или проблемных объектов, если они есть. А также – обеспечить контроль за скачком цен на строительные материалы при содействии Федеральной антимонопольной службы. Важно наладить новые логистические цепочки, чтобы полностью заменить импорт. 90% всех используемых материалов – отечественные.

На региональном уровне предложено не останавливать стройку до выяснения обстоятельств, если Госстройнадзор выявил нарушения, и не проводить очных проверок на подготовительном этапе стройки.