ЕС может лишиться поставок СПГ из Катара - СМИ

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Катар может полностью прекратить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европейский союз (ЕС), если Еврокомиссия (ЕК) откажется исключить ключевые требования по защите климата из своей директивы о цепочке поставок. Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на письмо государственного министра по вопросам энергетики Катара и гендиректора Qatar Energy Саада бен Шарида аль-Кааби.

В четырехстраничном письме, направленном правительству Бельгии 21 мая, аль-Кааби открыто пригрозил прекращением поставок. Он заявил, что ЕС должен внести дальнейшие изменения в Директиву о должной осмотрительности в отношении корпоративной устойчивости (CSDDD), в противном случае «Катару и QatarEnergy придется серьезно рассмотреть альтернативные рынки сбыта СПГ и других продуктов за пределами ЕС, которые обеспечивают более стабильную и благоприятную для бизнеса среду». Статья 22 директивы CSDDD, посвященная защите климата, содержит «очевидные несоответствия и противоречия» с законами и стандартами, действующими в Катаре, указал госминистр.