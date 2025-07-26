ЕС может лишиться поставок СПГ из Катара - СМИ
10:30 26.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Катар может полностью прекратить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европейский союз (ЕС), если Еврокомиссия (ЕК) откажется исключить ключевые требования по защите климата из своей директивы о цепочке поставок. Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на письмо государственного министра по вопросам энергетики Катара и гендиректора Qatar Energy Саада бен Шарида аль-Кааби.
В четырехстраничном письме, направленном правительству Бельгии 21 мая, аль-Кааби открыто пригрозил прекращением поставок. Он заявил, что ЕС должен внести дальнейшие изменения в Директиву о должной осмотрительности в отношении корпоративной устойчивости (CSDDD), в противном случае «Катару и QatarEnergy придется серьезно рассмотреть альтернативные рынки сбыта СПГ и других продуктов за пределами ЕС, которые обеспечивают более стабильную и благоприятную для бизнеса среду». Статья 22 директивы CSDDD, посвященная защите климата, содержит «очевидные несоответствия и противоречия» с законами и стандартами, действующими в Катаре, указал госминистр.
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