Неповрежденные взрывом газа подъезды дома в Саратове признаны безопасными

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты признали безопасным дальнейшее нахождение в первом, втором и третьем подъездах жилого дома в Саратове, где произошел взрыв газа. Об этом сообщил мэр города Михаил Исаев.

«Специализированной экспертной организацией проведена проверка состояния несущих конструкций здания, по итогам которой получено официальное заключение. Согласно данному заключению, дальнейшее нахождение в 1-м, 2-м и 3-м подъездах признано безопасным. Водоснабжение организовано по временной схеме, электроснабжение подается в штатном режиме», — написал он в своем телеграм-канале.