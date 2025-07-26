Британия вышла в лидеры по числу краж мобильных телефонов - The Times
14:00 26.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания названа европейской страной, где чаще всего воруют мобильные телефоны. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на отчет американской компании SquareTrade, которая предлагает услуги по международному страхованию электронных устройств.
Согласно ее данным по 12 европейским странам, из Великобритании поступило 39% заявлений о краже мобильного телефона. При этом на Соединенное Королевство приходится всего 10% клиентов компании в Старом Свете. Как отметили в SquareTrade, число краж телефонов на британских улицах резко выросло в этом году — на 425%, если сравнивать с уровнем 2021 года.
Чаще всего это происходит в Лондоне, в котором произошло 42% всех зарегистрированных случаев. Это означает, что 16% всех мобильных телефонов в Европе воруют в британской столице. На втором месте идет Бирмингем.
Данные SquareTrade соответствуют информации, которую ранее опубликовала полиция Англии и Уэльса. Согласно этим данным, количество краж на улицах подскочило на 50% в 2024 году, до 483 тыс. Мобильные телефоны были предметом, который воровали чаще всего.
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