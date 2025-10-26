0
Словакия не станет участвовать в схемах ЕС по финансированию военных расходов Украины - Фицо

15:16 26.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не примет участие в схемах Евросоюза по финансированию конфликта на Украине.

«Как глава правительства отвергаю участие Словакии в какой-либо финансовой схеме, цель которой помочь Украине справиться с войной и военными расходами», — сказал Фицо на встрече с журналистами.

ЕС, по его словам, планирует в ближайшее годы предоставить Киеву 140 млрд евро. «Это наибольшая ошибка, которую сообщество собирается совершить», — сказал премьер.

