Решающие испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем завершены - Путин

Президент РФ Владимир Путин сообщил о завершении решающих испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.

«Сейчас решающие испытания завершены», — сказал Путин во время посещения пункта управления объединенной группировки войск. По его словам, предстоит еще большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство. «Это понятно, там нужно все регламенты осуществить. Тем не менее, ключевые задачи сейчас достигнуты, насколько я понимаю. И хотел бы услышать мнение начальника Генерального штаба», — сказал президент.

«У меня есть доклад со стороны промышленности, в целом известны оценки Министерства обороны. Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет», — заявил Путин. «Я помню прекрасно, когда мы заявили о том, что у нас разрабатывается такое оружие, тогда даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что, да, это цель хорошая, достойная, но в исторической ближайшей перспективе нереализуемая. Это было мнение специалистов, повторю, высокого класса», — добавил он.



«Нам нужно будет еще определиться что это такое, к какому классу оружия эта новая система относится», — сказал российский лидер во время посещения пункта управления Объединенной группировки войск.

«Надо определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в наших вооруженных силах», — поручил президент начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову.