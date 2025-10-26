Япония отправила к МКС новый грузовой космический корабль HTV-X1

09:15 Источник: Интерфакс

Новый японский грузовой космический корабль HTV-X1 в воскресенье успешно стартовал в первый полет к Международной космической станции (МКС), сообщило Аэрокосмическое агентство Японии (JAXA).

Запуск корабля был осуществлен с помощью ракеты-носителя H3-24 с космического центра на острове Танэгасима на юго-западе Японии в 09:00 по местному времени (в 03:00 по Москве).

Японский "грузовик" доставит на МКС около шести тонн груза, в том числе продовольствие, оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Это первый из новой серии грузовых кораблей Японии под названием HTV-X. Он является приемником японского космического корабля HTV, который запускался девять раз в период с 2009 по 2020 год. Главным отличием HTV-X от предыдущей версии HTV заключается в том, что он несет большую полезную нагрузку. Он может оставаться пристыкованным к МКС до шести месяцев.