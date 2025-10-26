Крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник» преодолела 14 тыс. км. «и это – не предел» - Герасимов
09:55 26.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник» находилась в воздухе около 15 часов, преодолела 14 тыс. км. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
«Такое испытание было проведено 21 октября. Был осуществлен многочасовой полет ракеты на ядерной силовой установке, в ходе которого она преодолела расстояние в 14 тыс. км и это не предел. В воздухе ракета находилась около 15 часов и это также не предел», — сказал Герасимов.
Он подчеркнул, что в ходе полета ракеты «Буревестник» были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и «тем самым продемонстрированы высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны».
НОВОСТИ
- 10:05 26.10.2025
- Крупная группировка ВСУ попала окружение в районе Красноармейска и Димитрова - Герасимов
- 09:50 26.10.2025
- Решающие испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем завершены - Путин
- 09:40 26.10.2025
- Герасимов доложил Путину об окружении города Купянск в Харьковской области
- 09:30 26.10.2025
- Премьеры Таиланда и Камбоджи в присутствии президента США подписали мирную декларацию
- 09:15 26.10.2025
- Япония отправила к МКС новый грузовой космический корабль HTV-X1
- 09:00 26.10.2025
- Трамп повысил на 10% пошлины для Канады из-за рекламного ролика
- 21:00 25.10.2025
- Депутат Рады обвинила Сырского и Генштаб во лжи об успешных операциях в Донбассе
- 20:30 25.10.2025
- Трамп хочет превратить ВМС США в «Золотой флот» — WSJ
- 20:00 25.10.2025
- В Чехии с сентября вдвое возрос приток беженцев с Украины — СМИ
- 19:30 25.10.2025
- Reuters утверждает, что США подготовили новые санкции против РФ, но не спешат их вводить
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать