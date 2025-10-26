0
Крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник» преодолела 14 тыс. км. «и это – не предел» - Герасимов

09:55 26.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник» находилась в воздухе около 15 часов, преодолела 14 тыс. км. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

«Такое испытание было проведено 21 октября. Был осуществлен многочасовой полет ракеты на ядерной силовой установке, в ходе которого она преодолела расстояние в 14 тыс. км и это не предел. В воздухе ракета находилась около 15 часов и это также не предел», — сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что в ходе полета ракеты «Буревестник» были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и «тем самым продемонстрированы высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны».

