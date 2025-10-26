0
0
100
НОВОСТИ

Премьеры Таиланда и Камбоджи в присутствии президента США подписали мирную декларацию

09:30 26.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет в присутствии президента США Дональда Трампа на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре подписали «мирную сделку», передает корреспондент ТАСС.

Как сообщал ранее генеральный директор департамента информации и пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун, стороны подписывают не мирное соглашение, а совместную декларацию, которая должна заложить основу для мирного урегулирования конфликта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 26.10.2025
Крупная группировка ВСУ попала окружение в районе Красноармейска и Димитрова - Герасимов
0
125
09:55 26.10.2025
Крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник» преодолела 14 тыс. км. «и это – не предел» - Герасимов
0
151
09:50 26.10.2025
Решающие испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем завершены - Путин
0
158
09:40 26.10.2025
Герасимов доложил Путину об окружении города Купянск в Харьковской области
0
187
09:15 26.10.2025
Япония отправила к МКС новый грузовой космический корабль HTV-X1
0
183
09:00 26.10.2025
Трамп повысил на 10% пошлины для Канады из-за рекламного ролика
0
214
21:00 25.10.2025
Депутат Рады обвинила Сырского и Генштаб во лжи об успешных операциях в Донбассе
0
963
20:30 25.10.2025
Трамп хочет превратить ВМС США в «Золотой флот» — WSJ
0
862
20:00 25.10.2025
В Чехии с сентября вдвое возрос приток беженцев с Украины — СМИ
0
868
19:30 25.10.2025
Reuters утверждает, что США подготовили новые санкции против РФ, но не спешат их вводить
0
877

Возврат к списку