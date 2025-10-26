Премьеры Таиланда и Камбоджи в присутствии президента США подписали мирную декларацию
09:30 26.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет в присутствии президента США Дональда Трампа на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре подписали «мирную сделку», передает корреспондент ТАСС.
Как сообщал ранее генеральный директор департамента информации и пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун, стороны подписывают не мирное соглашение, а совместную декларацию, которая должна заложить основу для мирного урегулирования конфликта.
