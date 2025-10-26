0
В ближайшее время будет организована встреча конгрессменов США с представителями Госдумы РФ - Дмитриев

18:31 26.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член Палаты представителей американского Конгресса Анна Паулина Луна подтвердила желание провести встречу американских конгрессменов с представителями Госдумы. Она будет организована в ближайшее время, заявил спецпредставитель президента РФ, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Мы провели встречу с конгрессвумен Анной Луной вчера. <…> Она также подтвердила желание провести встречу американских конгрессменов с представителями Думы, которая будет организована в ближайшее время и является важным диалогом между парламентами нашей страны», — говорит он в видео, опубликованном в телеграм-канале.

