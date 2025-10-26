Герасимов доложил Путину об окружении города Купянск в Харьковской области

09:40 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в СВО. Все они подробно доложили верховному главнокомандующему о ситуации на линии соприкосновения", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "в частности, был отдельный доклад по купянскому и красноармейскому направлениям". "Было отмечено, что на купянском направлении в окружении находится до 5 тыс. военнослужащих ВСУ, а на красноармейском направлении - 5,5 тыс. военнослужащих ВСУ", - сказал Песков.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что группировка войск "Запад" окружила Купянск в Харьковской области, овладела переправами через реку Оскол южнее города.

"На направлении действия группировки войск "Запад" окружен город Купянск. При этом штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии, совершив обходной маневр, овладели переправами противника через реку Оскол южнее города. Во взаимодействии с 47-й мотострелковой дивизией и 27-й мотострелковой бригадой 1-й танковой армии блокировали группировку вооружённых сил Украины на левом берегу восточнее Купянска", - доложил Герасимов президенту РФ Владимиру Путину.