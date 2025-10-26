Крупная группировка ВСУ попала окружение в районе Красноармейска и Димитрова - Герасимов

10:05 Источник: Интерфакс

Подразделения группировки войск "Центр" завершили окружение армии Украины в районе Красноармейска и Димитрова, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Соединение и воинские части 2-й и 51-й армии, наступая на сходящихся направлениях, завершили окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова", - сказал Герасимов на совещании с командующими группировками, задействованными в СВО.

Он заявил, что блокирована крупная группировка ВСУ в составе 31 батальона.

"Успешному проведению операции по окружению противника способствовало нанесение комплексного огневого поражения по формированиям вооруженных сил Украины на всю глубину их оперативного направления, а также осуществление изоляции района боевых действий с целью нарушения бесперебойного снабжения подразделений противника", - сообщил Герасимов.