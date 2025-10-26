0
0
0
НОВОСТИ

Крупная группировка ВСУ попала окружение в районе Красноармейска и Димитрова - Герасимов

10:05 26.10.2025 Источник: Интерфакс

Подразделения группировки войск "Центр" завершили окружение армии Украины в районе Красноармейска и Димитрова, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Соединение и воинские части 2-й и 51-й армии, наступая на сходящихся направлениях, завершили окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова", - сказал Герасимов на совещании с командующими группировками, задействованными в СВО.

Он заявил, что блокирована крупная группировка ВСУ в составе 31 батальона.

"Успешному проведению операции по окружению противника способствовало нанесение комплексного огневого поражения по формированиям вооруженных сил Украины на всю глубину их оперативного направления, а также осуществление изоляции района боевых действий с целью нарушения бесперебойного снабжения подразделений противника", - сообщил Герасимов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:55 26.10.2025
Крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник» преодолела 14 тыс. км. «и это – не предел» - Герасимов
0
151
09:50 26.10.2025
Решающие испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем завершены - Путин
0
158
09:40 26.10.2025
Герасимов доложил Путину об окружении города Купянск в Харьковской области
0
187
09:30 26.10.2025
Премьеры Таиланда и Камбоджи в присутствии президента США подписали мирную декларацию
0
176
09:15 26.10.2025
Япония отправила к МКС новый грузовой космический корабль HTV-X1
0
183
09:00 26.10.2025
Трамп повысил на 10% пошлины для Канады из-за рекламного ролика
0
214
21:00 25.10.2025
Депутат Рады обвинила Сырского и Генштаб во лжи об успешных операциях в Донбассе
0
963
20:30 25.10.2025
Трамп хочет превратить ВМС США в «Золотой флот» — WSJ
0
862
20:00 25.10.2025
В Чехии с сентября вдвое возрос приток беженцев с Украины — СМИ
0
868
19:30 25.10.2025
Reuters утверждает, что США подготовили новые санкции против РФ, но не спешат их вводить
0
877

Возврат к списку