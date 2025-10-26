Названы победители московского конкурса «Дизайн-цех»

16:57

Представители креативных индустрий подали более 330 заявок на участие в новом, восьмом сезоне московского конкурса «Дизайн-цех». Художники, дизайнеры, маркетологи, студенты предложили проекты сувенирной продукции для пяти организаций-партнеров в регионах РФ, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Пройдя экспертный отбор, участники составили команды, разработали и представили заказчикам 29 дизайн-концепций. Жюри выбрало шесть победителей, учитывая несколько критериев, в том числе оригинальность и точность выполнения поставленной задачи.

В целях продвижения российских товаров под брендом «Сделано в России» была разработана коллекция, вдохновленная народными сказками, образами и символами страны, в частности, первым искусственным спутником Земли. В коллекцию вошли футболки, подушки, зонты, чехлы на чемоданы, маски для сна, обложки на паспорт.

Для Российской национальной театральной премии «Золотая маска» одна из команд-лауреатов придумала оформление в стиле ар-деко. В нем были выполнены веера, чашки с блюдцем, галстуки, нагрудные платки, запонки, кошельки. А для центра креативных индустрий Республики Бурятии подготовлены сувениры, украшенные традиционными бурятскими орнаментами: ежедневники, чехлы для телефонов, одежда, сумки для покупок.

С 2023 года, когда в Москве стал проводиться конкурс «Дизайн-цех», он объединил уже 550 дизайнеров. Среди 40 партнеров-заказчиков – Третьяковская галерея, ВДНХ, Гжельский фарфоровый завод, музей-заповедник «Царицыно», культурное пространство «Центр «Зотов», проект «Тотальный диктант».