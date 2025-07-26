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В США доля смартфонов, произведенных в Китае, снизилась с 82% до 49% в текущем году - СМИ

11:00 26.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля Индии в поставках смартфонов в США выросла почти до 36% за первые пять месяцев 2025 года с примерно 11% в 2024 году. Об этом сообщила газета The Indian Express.

Теперь каждый третий смартфон — в основном iPhone от Apple — поставляется в США из Индии. По информации издания, доля Китая, который продолжает доминировать в этой категории товаров, снизилась с 82% до 49% за тот же период.

Согласно статистическим данным, объем поставок смартфонов в США из Индии вырос более чем в три раза в годовом исчислении до 21,3 млн единиц с января по май этого года. В стоимостном выражении импорт смартфонов индийского производства увеличился на 182% в годовом исчислении, до 9,35 млрд долларов, что уже превышает показатель в 7 млрд долларов за весь 2024 год.

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