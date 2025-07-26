Сбер на конференции WAIC предложил идеи по международной кооперации в сфере искусственного интеллекта
17:39 26.07.2025
|Фото пресс-службы Сбера
В рамках конференции состоялась встреча по глобальному управлению ИИ, в которой приняли участие представители из ОАЭ, Сингапура, Южной Африки, Великобритании, Алжира, Индонезии, России, Кубы и других стран. В ходе мероприятия старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев отметил важность международной кооперации для решения вызовов, возникающих в связи с развитием искусственного интеллекта.
«В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта мы сталкиваемся с различными этическими вопросами и вызовами. Какими бы уникальными ни были достижения каждой страны, ни одна не может решить их в одиночку. Только объединив усилия, у нас будет возможность разработать эффективные стандарты, обеспечить безопасность и этичность использования ИИ на благо всего общества. Важно, что развитие искусственного интеллекта открывает перед человечеством новые горизонты возможностей», – отметил Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка.
Спикер подчеркнул активную роль международного сообщества, включая страны БРИКС, в развитии многостороннего сотрудничества по управлению ИИ. По его мнению, в условиях многополярного мира ключевое значение приобретает поиск партнёров для совместного формирования подходов к регулированию искусственного интеллекта.
Андрей Белевцев рассказал, что в России действует Кодекс этики в области ИИ, разработанный Альянсом в сфере искусственного интеллекта с учётом рекомендаций ЮНЕСКО. К кодексу присоединились более 930 организаций, включая 60 зарубежных.
Андрей Белевцев пригласил принимавших участие во встрече высокого уровня разработчиков в сфере ИИ, представителей бизнес-сообщества, 40 государств и международных органов на юбилейную Х юбилейную международную конференцию AI Journey, которая пройдет в конце года в Москве.
В прошлом году в ходе мероприятия была создана сеть AI Alliance Network, объединившая 14 стран, 17 ассоциаций. В рамках этой сети стартовала инициатива AI Horizons — серия международных форсайт-сессий по ИИ, направленных на выработку единых подходов к социально-гуманитарным аспектам ИИ.
27 июля на конференции WAIC пройдут сессия AI Journey и форсайт-сессия AI Horizons с участием ведущих экспертов Сбера, Института AIRI, Сколтеха и НИУ ВШЭ, которые вместе с международными коллегами рассмотрят лучшие кейсы применения и обсудят будущее генеративного искусственного интеллекта.
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