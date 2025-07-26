Венгрия не примет проект бюджета ЕС как основу для переговоров из-за его направленности на войну с РФ - Орбан

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы, подготовленный Еврокомиссией, является военным документом, направленным на поддержку Украины и продолжение вооруженного конфликта с Россией. Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его правительство не согласится с таким предложением Брюсселя и не примет его в качестве основы для переговоров.

«Если вы ознакомитесь с ним, то увидите, что это военный бюджет. Все, что в нем есть, сверстано в соответствии с логикой войны. 20% денег предназначены Украине, а остальные деньги будут израсходованы не на развитие сельского хозяйства и поддержку фермеров, а на подготовку к войне», — сказал глава правительства, выступая в Свободном университете и летнем студенческом лагере в румынском курортном городе Бэиле-Тушнад (уезд Харгита) в Трансильвании.