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Украинская партия ОПЗЖ заявила о приостановке своей деятельности

17:00 28.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) сообщила о приостановке своей деятельности. Соответствующее сообщение разместил на сайте партии сопредседатель ОПЗЖ, народный депутат Украины Вадим Рабинович.

«Действие партии приостановлено! Сегодня мы обязаны забыть о рейтингах и любых партийных интересах. Сегодня важен только мир. Все узкопартийные интересы должны быть забыты, все споры прекращены!» — говорится в заявлении, датированном 27 марта.

По словам Рабиновича, всем партийцам необходимо сосредоточиться на работе по установлению мира и вопросах помощи людям.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский объявил о приостановке на период военного положения деятельности некоторых оппозиционных партий, якобы связанных с РФ. Среди них оказались «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», «Прогрессивная социалистическая партия Украины», «Социалистическая партия Украины», «Социалисты», «Блок Владимира Сальдо». 21 марта стало известно, что Минюст Украины подаст иски в суд о запрете деятельности этих партий в течение нескольких дней.

В ОПЗЖ сразу же заявили, что решение о приостановке ее деятельности «не имеет никаких законных оснований, а все обвинения в адрес партии придуманы властью с целью оправдать свои неадекватные действия». «Единственное объяснение такого шага власти — незаконное политическое рейдерство и недобросовестная политическая борьба со своим главным оппонентом», — отметили в партии, добавив, что это решение будет оспорено.

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