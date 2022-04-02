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Белоруссия будет платить за газ в рублях уже в этом году

20:10 02.04.2022 Источник: Интерфакс

Уже в 2022 году Белоруссия будет рассчитываться за нефть и газ в российских рублях, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

"В этом году мы будем рассчитываться за нефть и газ поставляемые в российских рублях", - сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1" в субботу.

По словам премьер-министра, перехода на расчеты в рублях за энергоносители Белоруссия добивалась очень долго - "отвязка расчетов от доллара, теперь мы будем работать в российском рубле".

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