Белоруссия будет платить за газ в рублях уже в этом году
20:10 02.04.2022 Источник: Интерфакс
"В этом году мы будем рассчитываться за нефть и газ поставляемые в российских рублях", - сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1" в субботу.
По словам премьер-министра, перехода на расчеты в рублях за энергоносители Белоруссия добивалась очень долго - "отвязка расчетов от доллара, теперь мы будем работать в российском рубле".
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